Florovivaismo: Coldiretti, sotto assedio con import +35%

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Il florovivaismo Made in Italy vale 2,5 miliardi di euro con 200 mila occupati su 30 mila ettari di territorio coltivati a livello nazionale in 21.500 aziende agricole, ma è stretto d'assedio da piante e fiori stranieri con le importazioni balzate del 35% nell'ultimo anno, il massimo di sempre per un valore di 900 milioni di euro. E' quanto afferma la Coldiretti in occasione dell'apertura di Myplant & Garden a Milano, la principale fiera internazionale di settore. Gli arrivi di prodotti dall'estero in 20 anni sono praticamente raddoppiati, sottolinea la Coldiretti su dati Istat; serre e vivai stanno subendo un attacco a tenaglia su due fronti, da un lato ci sono i cambiamenti climatici con lunghi periodi di siccità, caldo anomalo intervallato da gelate improvvise, dall'altro ci sono le conseguenze economiche e commerciali della guerra in Ucraina.

L'altro fronte aperto, evidenzia Coldiretti, è l'esplosione dei costi di produzione che pesa dai fertilizzanti agli imballaggi, al gasolio per il riscaldamento delle serre. Sono esplose anche le spese di trasporto in un paese come l'Italia dove l'85% delle merci viaggia su gomma. "Con una differente politica del verde pubblico potremmo affrontare meglio anche l'aumento esponenziale dei costi dell'energia", spiega il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che "dobbiamo agire come sistema per creare un Paese diverso e migliore rispetto al passato usando i fondi per gli accordi di filiere con l'utilizzo di piante italiane per creare valore e bellezza sui territori, nelle grandi città come nei piccoli comuni". (ANSA).