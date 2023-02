Fisco: commercialisti a Leo, idee per una 'tregua' efficace

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - I commercialisti italiani scrivono al viceministro dell'Economia Maurizio Leo, sottoponendo un 'pacchetto' di idee per rendere più efficace la cosiddetta 'tregua fiscale': tra queste, recita una nota, c'è l'ipotesi di "ammettere la definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità relative al controllo formale delle dichiarazioni" e "prevedere anche per i contribuenti in regola con i pagamenti rateali relativi a accertamento con adesione, reclamo/mediazione, conciliazione e acquiescenza, la possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni sulle somme ancora dovute". Nel testo si evidenzia pure la proposta dei professionisti di "estendere gli effetti della definizione delle liti pendenti anche ai contributi previdenziali e assistenziali determinati in dichiarazione". Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio le definisce idee "ragionevoli finalizzate a dare piena attuazione all'articolato pacchetto di misure relative alla 'tregua fiscale', che migliorano il testo normativo ampliandolo ad alcune fattispecie attualmente escluse dal perimetro applicativo, garantendo un miglior coordinamento normativo tra i vari istituti previsti", e ne auspica il recepimento da parte del numero due di via XX settembre. Secondo la consigliera delegata all'area Contenzioso tributario Rosa D'Angiolella bisogna, tra l'altro, "garantire anche ai contribuenti più virtuosi che si siano avvalsi degli istituti deflativi del contenzioso (quali accertamento con adesione, reclamo/mediazione, conciliazione e acquiescenza) e che siano in regola con i piani di rateazione sottoscritti la possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo, analogamente a quanto previsto per chi è in regola con i piani di rateazione relativi agli avvisi di bonari derivanti dai controlli automatizzati della dichiarazione". E, "in termini più generali - conclude - andrebbe inoltre verificata la possibilità di regolarizzare gli omessi versamenti della rate relative agli istituti deflattivi del contenzioso a prescindere dalla notifica della cartella di pagamento successivamente al primo gennaio 2023", termina la nota. (ANSA).