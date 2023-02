Dal turismo alla cultura, coop in campo per le nuove economie

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Generare nuove economie territoriali grazie alla capacità delle cooperative di fare rete tra imprese, associazioni e istituzioni locali, di costruire filiere intersettoriali e pratiche di sussidiarietà verticale ed orizzontale che, attorno alla riscoperta culturale, possono dare slancio innovativo anche al turismo, all'enogastronomia, alle produzioni tipiche, alla creatività, all'innovazione, a servizi di prossimità per l'assistenza a turisti e abitanti. Il mondo cooperativo si candida alla gestione delle "nuove economie": per le sue caratteristiche di resilienza, di diffusione e radicamento territoriale, di governance partecipata, di capacità di fare rete, si scopre particolarmente adatto alla valorizzazione della cultura come importante opportunità di crescita economica e sociale del Paese e si propone quindi di rafforzarne il proprio ruolo. Una sfida rilanciata in occasione del Congresso nazionale di CulTurMedia, l'associazione di riferimento delle oltre 1.500 cooperative aderenti a Legacoop attive nei settori cultura, spettacolo, turismo, eventi, editoria e informazione, con un valore complessivo della produzione di oltre 1 miliardo e 640 milioni di Euro e più di 31mila occupati.

"Il modello cooperativo -sottolinea Giovanna Barni, presidente di CulTurMedia Legacoop- radicato nei territori e nelle persone che li abitano, è quello che può interpretare al meglio l'idea di una relazione più avanzata tra pubblico e privato e cittadini per la cura e l'attivazione delle risorse culturali con la partecipazione delle comunità locali, in linea con le Raccomandazioni del Consiglio Europeo sulla governance partecipativa del patrimonio culturale".

Il mondo delle coop mira quindi ai progetti attivati nell'ambito del Piano Attrattività dei Borghi del PNRR, sui partenariati speciali pubblico-privati per la valorizzazione del patrimonio culturale, sull'integrazione di filiere trasversali, sul welfare culturale, sulla tutela del lavoro culturale e creativo e l'innovazione delle competenze.

" I nostri presidi diffusi, che interessano anche le regioni del sud così come le aree interne del nostro Paese, attraverso l'attivazione di pratiche di innovazione sociale, migliorano l'accessibilità e trasformano i luoghi della cultura (biblioteche, musei, teatri, borghi e edifici abbandonati) in spazi di ri-connessione per le comunità, di stimolo di creatività e innovazione, generando processi di cambiamento verso politiche più eque, sostenibili e inclusive" dice ancora Barni che lamenta invece un adeguato riconoscimento delle imprese del settore. Nonostante una risoluzione del Parlamento Europeo del 2016 raccomandasse agli stati membri l'adozione di un quadro di politica industriale globale di lungo termine per le imprese culturali e creative, in Italia -ricorda CulTurMedia - il loro riconoscimento è fermo alla legge di bilancio 2018: "un gap reso evidente dalla crisi pandemica, che ha costretto le imprese culturali e creative alla frammentazione in una moltitudine di anacronistici codici Ateco, diventati iniquamente determinanti per l'accesso ai ristori". (ANSA).