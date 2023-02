Welfare: Cisl Fvg,serve una svolta sulla non autosufficienza

(ANSA) - TRIESTE, 21 FEB - "Bene le riforme regionali a potenziamento dei servizi domiciliari, molto bene la legge sui caregiver, ma l'assistenza ai non autosufficienti non deve confinarsi a interventi sperimentali, quanto costituire una svolta radicale nella presa in carico degli anziani". Lo sostiene la Cisl del Fvg, assieme alla Fnp Cisl, oggi riunita nel Dipartimento sociosanitario.

Secondo Renata Della Ricca (Cisl Fvg) e Renato Pizzolitto (Fnp Cisl), "è quanto mai urgente ripensare i modelli dell'intero sistema dei servizi, puntando su massima integrazione tra sociale e sanitario, cura di prossimità, prevenzione diffusa e valorizzazione del sociale".

La Cisl ricorda che il Fvg è al decimo posto delle regioni più anziane d'Italia, con il 26,4% della popolazione con più di 65 anni e l'8,5% che supera gli 80; nel 2030 oltre il 25% sarà over 65, nel 2050 il 35%. Inoltre, secondo i dati raccolti dal Patronato dell'Inas Cisl Fvg, in regione il riconoscimento dell'handicap ex lege 104 è raddoppiato negli ultimi anni, passando da 2.243 riconoscimenti del 2019 a 5.624 del 2022. Le invalidità civili passano dalle 6.891 del 2019 alle 7.138 dello scorso anno.

La Cisl Fvg chiede dunque che la Regione destini le stesse risorse riconosciute alle strutture per l'occupazione dei posti letto a copertura di servizi "indispensabili alle famiglie che scelgono la strada della domiciliarizzazione per il proprio caro".

"Ci aspettiamo - incalza il segretario della Fnp Cisl nazionale Emilio Didonè - che la legge nazionale sulla non autosufficienza, che dovrebbe essere approvata entro marzo, venga declinata in maniera pragmatica attraverso i decreti, dove si misurerà davvero questo Governo. I principi della legge sono assolutamente condivisi prevedendo di affrontare il tema della non autosufficienza a 360 gradi; tuttavia ora bisogna vedere come questi temi verranno gestiti e con quali e quante risorse, considerando il forte invecchiamento della popolazione". (ANSA).