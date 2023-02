Unioncamere, in nord-est Piemonte previste 5.620 assunzioni

(ANSA) - VERCELLI, 21 FEB - Sono 5.260 i contratti programmati dalle imprese delle province di Biella, Novara, Vco e Vercelli per il mese di febbraio, poco meno del 20% delle entrate previste a livello regionale. Sono 800 unità in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le indicazioni emergono dal bollettino mensile del Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal.

Tratto comune alle quattro realtà del territorio, la quota limitata di imprese che esprimono un fabbisogno occupazionale.

Mentre c'è in tutti i casi una alta percentuale di contratti a termine, ovunque superiore al 70%, e la richiesta di esperienza professionale specifica. Sono il settore del commercio, alloggi e ristorazione ad esprimere una consistente parte della domanda di lavoro nelle quattro province del quadrante.

Nello specifico, le entrate programmate a febbraio nel Biellese sono 890; nel Novarese sono previste 2.570 entrate, nel Vco i nuovi contratti previsti sono 840 e nel Vercellese 960. Il più alto fabbisogno di professionalità a Vercelli è il commercio, seguito dalle costruzioni, servizi di alloggio e ristorazione e industrie alimentari. (ANSA).