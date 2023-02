Trafigura: 500 milioni per spinta a export con Sace e banche

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Sace ha garantito un finanziamento da 500 milioni di dollari erogati da Smbc e da un pool di banche in favore di Trafigura, gruppo attivo a livello globale nel trading di materie prime. Lo annuncia Sace in una nota sottolineando che con l'accordo Trafigura si impegna a valutare l'acquisto di beni e tecnologie italiane per un importo di almeno 250 milioni di dollari in tre anni e, al tempo stesso, a fornire alla nostra industria materie prime per 300 milioni di dollari l'anno.

L'operazione potrà quindi aprire nuove opportunità per l'export, in particolare per le pmi, in settori strategici per la transizione quali, ad esempio, le tecnologie per il risparmio energico e per le energie rinnovabili (solare, eolico, waste to energy).

"Siamo contenti di essere la prima Commodity Trading House ad essere supportata da Sace nell'ambito della Push Strategy e non vediamo l'ora di costruire un rapporto a lungo termine con loro e con l'industria italiana," ha dichiarato Christophe Salmon, Trafigura group chief financial officer.

"Siamo orgogliosi di questa operazione che, nell'ambito della nostra Push Strategy, accompagna le imprese italiane su nuovi mercati e al tempo stesso consente l'accesso a materie prime fondamentali per la continuità e la sostenibilità del loro business - ha dichiarato Michal Ron, chief international officer di Sace.

"Smbc è lieta di aver svolto il ruolo di Facility and Sustainability Coordinator per questa importante operazione a sostegno del suo cliente Trafigura - ha dichiarato Nigel Scott, managing director global head Structured trade commodity finance di Smbc.

Clifford Chance nel ruolo di Legal Counsel per SMBC e SACE ha contribuito alla finalizzazione dell'operazione. (ANSA).