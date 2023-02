Superbonus: Abi, ok tavolo, banche devono essere prudenti

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Al tavolo tecnico annunciato ieri dal consiglio dei ministri, che dovrà trovare una soluzione condivisa al problema dei crediti d'imposta delle imprese, l'Abi esporrà il proprio punto di vista ed è pronta a fare chiarezza su alcuni dati e a mantenere la barra dritta rispetto a determinati obiettivi ritenuti fondamentali, compreso quello della gestione prudente dei bilanci delle banche, così come richiesto dagli organi di vigilanza. E l'Abi indicherà anche l'importanza di fare misurazioni corrette sui dati attualmente disponibili: occorre tener conto non solo delle operazioni già concluse ma anche di quelle attualmente in lavorazione o comunque per le quali le banche hanno assunto impegni. (ANSA).