Superbonus: Abi, ok tavolo, banche devono essere prudenti(2)

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Durante la riunione tra governo e associazioni sul superbonus, i responsabili dell'Abi hanno rilevato che i dati che forniscono un quadro articolato sono ancora quelli della Commissione di inchiesta sulle banche che, a giugno 2022, aveva dato conto di impegni complessivi assunti da parte degli istituti di credito nei confronti delle imprese per oltre 77 miliardi di euro. "Nelle valutazioni occorre considerare - spiega all'ANSA Gianfranco Torriero vice direttore generale vicario dell'Abi, - non solo delle pratiche già concluse ma anche degli impegni già assunti ma non ancora completati".

"Nella valutazione dei fenomeni - prosegue Torriero - è necessario considerare anche i dati diffusi dall'Enea che confermano come il grosso delle richieste sia avvenuto soprattutto nel 2022: a dicembre 2021 i crediti maturati erano pari a 12,3 miliardi mentre a dicembre 2022 erano saliti a 51,3 miliardi. Numeri, questi, che si vedranno in compensazione solo nel 2023".

Un altro tema importante, che l'Abi invita a tenere in particolare considerazione, è quello della sana e prudente gestione. E' stata infatti la stessa Banca d'Italia a raccomandare alle banche di acquistare crediti in misura coerente con la propria capacità di poterli poi compensare: i plafond annuali di acquisto dei crediti di imposta devono essere definiti in funzione della capienza attuale e potenzialmente prospettica della posizione debitoria. Cioè deve essere comunque garantito un margine di sicurezza per i bilanci, per evitare di eccedere.

C'è poi anche il tema della valutazione effettiva della quantità dei cosiddetti crediti fiscali incagliati. Secondo l'Abi occorre cogliere la caratteristica pluriennale dei crediti d'imposta, perché il credito fiscale viene compensato in più anni.

Durante il tavolo tecnico l'Abi e l'Ance hanno riproposto l'utilizzo dell'F24 come soluzione del problema. Già nei giorni scorsi le due associazioni avevano sottolineato la necessità di una misura tempestiva che consenta immediatamente alle banche di ampliare la propria capacità di acquisto utilizzando una parte dei debiti fiscali raccolti con gli F24, compensandoli con i crediti da bonus edilizi ceduti dalle imprese e acquisiti dalle banche. (ANSA).