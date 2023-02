Pmi: Baroni (Confindustria), puntare su comunità energetiche

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Nel 2022 ci siamo scoperti fragili dal punto di vista energetico. Il nostro sistema, troppo dipendente da fattori esterni con oscillazioni inaudite di prezzo, ha messo a serio rischio la continuità produttiva della industria nazionale " dice il presidente della Piccola Industria di Confindustria, Giovanni Baroni, intervenendo all'Assemblea pubblica del Coordinamento Consorzi Energia di Confindustria.

"Le ipotesi più fosche, almeno per il momento non si sono avverate, ma ciò non deve farci abbassare la guardia", avverte: "La via maestra ieri come oggi è una maggiore indipendenza dal punto di vista energetico", e "giocano un ruolo fondamentale le nostre imprese che rappresentano in modo specifico ed aggregato un parte fondamentale della domanda ma possono assumere anche il ruolo attivo nella generazione. In questa cornice i power purchase agreement, per lcontratti dove l'azienda si impegna a ritirare l'energia di un impianto ma anche le comunità energetiche, che forse si addicono più alle pmi, possono essere strumenti efficaci per implementare il ruolo delle imprese nel mercato delle energie rinnovabili. I primi con taglie maggiori i secondi con taglie minori. Molta strada però deve essere fatta, vanno abbattuti diversi ostacoli normativi e autorizzativi penso soprattutto alle comunità energetiche. Bisogna abbattere la diffidenza che le nostre pmi hanno nei confronti del regolatore che troppo spesso fa regole poco chiare o le cambia in corsa, ciò può essere fatto sia stimolando la domanda con appositi meccanismi - oggi per le pmi non ci sono incentivi - che con confronti serrati". (ANSA).