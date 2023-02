Pensioni:Berlusconi, al via comunicazioni su aumenti

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Aumentiamo le pensioni: un'altra promessa mantenuta! Grazie all'impegno mio e di tutta la squadra di Forza Italia sono partite le comunicazioni per gli aumenti delle pensioni a partire dal mese di marzo. Siamo stati noi i primi a innalzare le pensioni minime nel 2001 a un milione delle vecchie lire. E ora siamo in campo per elevare le pensioni, anno dopo anno, da 600 a 700 euro quest'anno, da 700 a 800 euro l'anno dopo, da 800 a 900 il terzo anno per arrivare tra 4 anni, e cioè entro questa legislatura, a 1000 euro al mese. Stiamo dunque mantenendo, come sempre, le nostre promesse per restare sempre vicini ai nostri elettori". Lo scrive sui social il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. (ANSA).