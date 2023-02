Made in Italy: Valentini, tuteliamo piccole e micro imprese

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - "Quando si parla di imprese in Italia si parla per l'80% di piccole e medie e micro imprese, e il nostro ministero si prefigge di tutelare soprattutto queste che stanno alla base del sistema produttivo italiano". Lo ha detto Valentino Valentini viceministro al ministero delle Imprese e del Made in Italy oggi in visita ai Saloni di Micam, Mipel e The One alla Fiera di Milano. Dopo aver ricordato il fondo da 100 milioni a loro favore e gli impegni a livello europeo per la tutela del Made in Italy, il sottosegretario detto che uno degli obiettivi del ministero è la formazione professionale dei giovani. Sul sistema Fiere ha aggiunto che "ha dimostrato la resilienza del settore". (ANSA).