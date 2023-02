Made in Italy: Marchi storici,ampliare uso fondo di salvaguardia

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Chiediamo che il Fondo di salvaguardia delle imprese possa essere utilizzato dai marchi storici anche per acquisire altri marchi storici in difficoltà, così da evitare che possa arrivare qualcuno dall'estero rilevando il marchio e tenendo la produzione oltre confine".

Così i rappresentanti dell'Associazione marchi storici d'Italia in audizione presso la commissione Attività produttive della Camera sul made in Italy, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa italiana. "Le misure strategiche per i marchi storici istituite dal precedente governo non hanno ancora alcuni decreti attuativi. Chiediamo che l'associazione possa essere chiamata per un confronto quando questi decreti saranno messi a terra", prosegue l'associazione, che chiede anche "l'istituzione di una giornata nazionale dei marchi storici". (ANSA).