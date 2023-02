Made in Italy: Assobibe, rimuovere sugar e plastic tax

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Auspichiamo che vengano definitivamente rimosse la sugar e la plastic tax che sarebbero in questo momento insostenibili e si riverserebbero inevitabilmente sui prezzi". Così Giangiacomo Pierini, presidente di Assobibe, l'associazione di Confindustria che rappresenta le aziende produttrici di bevande analcoliche in Italia, in audizione presso la commissione Attività produttive della Camera. "Ci sono - spiega - una serie di ostacoli alla competitività delle imprese che rappresentiamo, sia sul mercato nazionale che su quello internazionale, in particolare l'aumento dei prezzi delle materie prime e del costo dell'energia. Abbiamo poi una doppia spada di Damocle sul capo rappresentata da sugar e plastic tax. La sugar tax prevede un aumento del carico fiscale del 28% per litro e qualora entrasse in vigore si prevedono ulteriori 70 adempimenti burocratici in capo alle imprese. Abbiamo un Iva al 22% e difficoltà a reperire materiale riciclato nel Paese per il nostro packaging". Sul fronte dell'internazionalizzazione, conclude Pierini, "esistono ancora troppe procedure cartacee e non si è ottimizzato il dialogo tra sistemi", spiegando che "vi sono barriere all'ingresso molto forti nei Paesi del Sud America dovuti ai dazi doganali che limitano le possibilità di export verso quei Paesi". (ANSA).