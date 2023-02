Made in Italy: Altagamma, serve una procura anticontraffazione

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Chiediamo di istituire una procura nazionale anticontraffazione. Il fenomeno della contraffazione è negativo per tutti i comparti produttivi, ma soprattutto per le imprese dell'alto di gamma che hanno nel brand un valore intangibile di enorme importanza. E' fondamentale prevedere anche una procedura accelerata per la distruzione dei prodotti contraffatti. Importante poi mettere in campo campagne di sensibilizzazione del consumatore, istituendo corsi sul tema della proprietà intellettuale per le facoltà scientifiche". Così i rappresentanti di Altagamma in audizione presso la commissione Attività produttive della Camera. Altagamma, tra le varie proposte, chiede anche di "tutelare la manifattura" perché "il grande problema è quello della carenza di talenti manifatturieri. Secondo le nostre stime nei prossimi quattro anni le imprese dell'alta gamma italiana cercheranno 346mila profili, ma il mercato del lavoro sarà in grado di soddisfarne solo la metà". (ANSA).