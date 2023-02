Made in Italy: Acrib, puntare su digitalizazione e macchinari

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Le nostre aziende hanno bisogno di digitalizzazione e macchinari sempre più avanzati per la produzione delle nostre eccellenze. Negli ultimi anni è stata molto utile Industria 4.0, bisogna fare in modo che ciò prosegua. Ma serve anche la formazione, che è fondamentale nel nostro comparto e va supportata, così come un aiuto per le aziende nel loro percorso di sostenibilità". Così Gilberto Ballin, presidente di Acrib, Associazione calzaturifici della riviera del Brenta, in audizione presso la commissione Attività produttive della Camera. "Dal 2016 - ha sottolineato - le nostre aziende hanno usufruito di un credito di imposta per la realizzazione di campionari come attività di ricerca e sviluppo.

L'anno scorso la norma è stata cambiata e le aziende non possono più usufruire di questi crediti. Ma non solo: la legge è anche retroattiva. Le aziende non hanno più sostegno per le collezioni e devono pagare retroattivamente ciò di cui avevano beneficiato.

Così siamo meno incentivati a creare collezioni. Serve risolvere questa situazione". (ANSA).