Made in Italy: Accademia sartori, problema è mancanza manodopera

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "La richiesta di prodotti artigianali di alto livello è aumentata in modo esponenziale in tutto il mondo. Purtroppo ci scontriamo con un grosso problema rappresentato dalla mancanza di manodopera e di alte competenze artigianali. Negli ultimi tempi molte aziende hanno chiuso per la mancanza del ricambio generazionale". Così il presidente dell'Accademia nazionale dei maestri sartori, Gaetano Aloisio, in audizione presso la commissione Attività produttive della Camera. "Servirebbe una vera e propria università di arti e mestieri. Un sogno che non può essere realizzato senza il sostegno delle istituzioni. E' l'unico progetto che può evitare il declino e l'estinzione dell'artigianato sartoriale", ha proseguito Aloisio, sottolineando come l'artigianato sia "una fonte di attrazione turistica". "Serve semplificazione burocratica e fiscale per incentivare l'apertura di nuove imprese di giovani nel settore; sgravi fiscali per investire in formazione, internazionalizzazione, comunicazione, creazione di marchi e apertura di nuove sedi all'estero. Sgravi anche per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica", ha chiesto Aloisio. (ANSA).