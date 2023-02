Lombardia: A.Fontana, Bertolaso al Welfare è una delle ipotesi

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Per la composizione della giunta "penso ci sarà un incontro a breve. Si potrebbe organizzare il prossimo fine settimana quando normalmente i parlamentari sono qui a casa". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell'evento a Palazzo Lombardia con cui è stato presentato uno studio sull'impatto economico dei Mondiali di Scherma Milano 2023 realizzato dall'università Bocconi con il sostegno della Fondazione Invernizzi.

La giunta, ha ribadito Fontana, arriverà "entro metà marzo", mentre per quanto riguarda le varie nomine "non abbiamo ancora parlato di nulla", anche se la conferma di Guido Bertolaso al Welfare "è una delle ipotesi" sul tavolo. (ANSA).