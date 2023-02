Imprese: nasce desk Romania di Confindustria Veneto Est

(ANSA) - TREVISO, FEB 21 - E' stato firmato oggi, a Treviso, un accordo tra Confindustria Veneto Est e Confindustria Romania per l'attivazione del "Desk Romania", un pacchetto completo di servizi di consulenza e supporto alle imprese associate per cogliere le nuove opportunità commerciali e di investimento sul mercato romeno. L'interscambio tra Veneto e Romania, nei primi nove mesi del 2022, ha raggiunto i 3,1 miliardi, con una crescita di 600 milioni sul 2019. Le imprese hanno la possibilità di essere coinvolte in un Pnrr da 29,2 miliardi in tre anni in tema di ammodernamento, in chiave green, dell'infrastruttura ferroviaria e di trasporto, transizione digitale, energia, decarbonizzazione e sviluppo di fonti rinnovabili, coesione sociale e territoriale, sanità ed educazione. A questi si aggiungono 1,4 miliardi dal piano della Commissione europea RePower EU per investimenti in efficienza energetica, riduzione della dipendenza dal gas russo, sviluppo dell'idrogeno. "Moltissimi sono i settori strategici - ha rilevato Alessandra Polin, consigliere delegato di Confindustria Veneto Est per l'internazionalizzazione - che nei prossimi anni potrebbero rappresentare il volano per un ulteriore consolidamento della presenza imprenditoriale italiana e veneta.

E diventare anche la base - ha aggiunto - per poter dare il nostro contributo alla ricostruzione della vicina Ucraina".

"Operando direttamente in Romania - ha aggiunto Giulio Bertola, presidente di Confindustria Romania - possiamo garantire la disponibilità di fornitori idonei, la possibilità di abbattere i tempi di consegna e di mitigare l'aumento dei costi di fornitura dall'estero, dall'energia alle materie prime ai semilavorati".

Oggi in Romania operano circa 300 aziende italiane associate a Confindustria per un'occupazione complessiva di 35 mila addetti.

(ANSA).