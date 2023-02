Fisco: Leo, obiettivo è riportare in Italia imprese estere

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Non trascureremo gli interventi in materia di fiscalità internazionale l'obiettivo è di riportare in Italia tante aziende che si sono allontanate": è quanto ha detto il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, nel suo intervento al XIV Forum Bilancio di Wolters Kluwer e Andaf illustrando alcuni punti cardine della riforma fiscale.

Il viceministro ha spiegato che molti imprenditori se ne sono andati dall'Italia "per due ordini di motivi: innanzitutto per il carico fiscale che era estremamente elevato e poi perché non veniva assicurata la certezza del diritto". Per far fronte a questa situazione, ha sottolineato, "nella nostra riforma pensiamo di dare elementi che rendano più semplice l'approccio con il fisco anche per le imprese estere, facendo in modo di riportare in Italia le imprese estere attraverso una minore tassazione, creando quel terreno favorevole in base al quale l'imprenditore estero possa essere spinto a rientrare in Italia". (ANSA).