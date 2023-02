Fisco: Leo, bisogna cambiare fisionomia Ires

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - La fisionomia dell''Ires "deve cambiare, dobbiamo rivedere tutto l'assetto dell'imposta sulle società": lo ha detto il viceministro all'Economia Maurizio Leo precisando che il governo intende farlo "con l'obiettivo anche di potenziare l'investimento in beni strumentali e di creare nuova occupazione".

Intervenendo al XIV Forum Bilancio di Wolters Kluwer e Andaf Leo ha spiegato che "l'idea è di ridurre l'aliquota applicabile alle società di capitali, che oggi è del 24%. La possiamo portare a un importo inferiore e la parte di utile che non viene assoggettata al 24% ma tassata a un'aliquota più bassa, se viene reinvestita entro un certo lasso di tempo in beni strumentali più innovativi, si merita la stabilizzazione della tassazione a un importo più basso". E "lo stesso accade per l'occupazione" ha aggiunto, "pensiamo di detassare l'impresa affinché poi crei nuovi posti di lavoro e possa riassorbire ad esempio le persone che oggi prendono il reddito di cittadinanza o coloro che hanno superato una certa età o le donne. Se diamo uno stimolo alle imprese ad occupare questi soggetti, penso che possiamo fare in modo che la minore tassazione Ires si rifletta nella creazione di posti di lavoro. E otteniamo un ulteriore risultato perché a fronte della riduzione del carico fiscale per le imprese avremmo una tassazione Irpef per le persone che vengono assunte".

