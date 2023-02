Eurozona: indice Pmi febbraio a 52,3,più alto in 9 mesi (2)

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Il rialzo di febbraio è stato guidato dal terziario, settore in cui l'attività economica è aumentata per il secondo mese consecutivo, ed il cui indice è salito a 53,0 da 50,8, segnando la più forte espansione da giugno scorso. Allo stesso tempo, il manifatturiero ha messo a segno un modesto incremento, con l'indice di produzione industriale salito da 48,9 a 50,4 e mostrando la prima espansione da marzo scorso. "L'aumento della domanda, la ripresa della catena di fornitura, la riduzione degli ordini inevasi e il rialzo dell'ottimismo hanno sostenuto tale accelerazione.

Finora, i dati ci descrivono un primo trimestre in fase di espansione, con l'occupazione in continua crescita", evidenzia S&P. (ANSA).