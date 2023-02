Cnmi, serve liceo Made in Italy, oltre 40mila posti vacanti

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - L'idea di un liceo made in Italy - di cui ha ribadito la necessità il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara - piace molto al presidente della Camera nazionale della moda italiana, Carlo Capasa, che anzi lo ritiene necessario di fronte a "oltre 40mila posti di lavoro che non trovano occupante perché non abbiamo persone formate". "Siamo contenti che se ne parli - ha detto Capasa, inaugurando la Fashion week a Milano - e siamo contenti se verrà strutturato un corso di studi ma saremo ancora più contenti quando tutto questo funzionerà e sapremo spiegare ai ragazzi cosa vuol dire essere un artigiano del made in Italy di qualità". Come Camera della moda, "nel 2015 avevamo proposto di chiamare le scuole tecniche 'liceo del made in Italy' e di inserire un'ora di made in Italy alle medie". Se finalmente si riuscirà, "ci sarà tanto lavoro da fare, sarà una bella sfida ma - ha concluso Capasa - possiamo dare un'idea di futuro e speranza ai nostri giovani". (ANSA).