Brogi confermato presidente Fiepet Confesercenti Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 21 FEB - Franco Brogi è stato confermato presidente regionale di Fiepet Confesercenti Toscana: l'assemblea elettiva degli esercenti pubblici e turistici dell'associazione, si legge in una nota, si è svolta oggi a Firenze. Entrando nel merito delle attività che la federazione dovrà assumere, Brogi ha posto l'accento sull'importanza di investire in innovazione e formazione, elementi essenziali per la competitività delle imprese e per migliorare l'offerta.

"E' indispensabile incentivare la formazione - ha affermato - per preparare nuovi giovani da occupare nella nostra filiera e per superare la carenza di personale che, dopo la pandemia, rappresenta di fatto una nuova emergenza per il settore.

Fondamentale sarà quindi il confronto istituzionale, in particolare con l'amministrazione regionale, per elaborare assieme proposte e idee in grado di fornire risposte efficaci alle esigenze del nostro territorio e delle imprese che ci operano e investono". (ANSA).