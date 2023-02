Borsa: accordo Assolombarda-Ir Top consulting per quotazioni Pmi

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Assolombarda ha avviato una partnership con Ir Top Consulting, boutique finanziaria specializzata sui capital markets e nell'advisory per la quotazione, Ipo Partner di Borsa Italiana, per favorire la quotazione delle piccole e medie imprese sul mercato Euronext Growth Milano di Borsa Italiana.

La pubblicazione di una guida Ipo realizzata congiuntamente si propone l'obiettivo di fornire supporto alle Pmi che vogliono approdare al mercato dei capitali per diversificare le fonti finanziamento. In particolare, all'interno della guida vengono delineati i vantaggi e i costi da sostenere per la quotazione con un focus sulla strutturazione dell'operazione di Ipo e sulla crescente importanza della sostenibilità nei processi di quotazione.

"Siamo lieti di annunciare la partnership con Assolombarda che ha l'obiettivo di coinvolgere aziende associate che vogliano intraprendere un percorso di quotazione in Borsa. La quotazione su Euronext Growth Milan (ex Aim) ha confermato negli anni il proprio ruolo centrale nel favorire la crescita delle Pmi che oggi hanno superato la soglia di 190 aziende quotate, segno di come il mondo delle Pmi italiane stia guardando all'equity come concreta alternativa al tradizionale sistema bancario", afferma Anna Lambiase, ceo di Ir Top Consulting.

"Il confronto con il mondo dei capitali non bancari rappresenterà sempre di più per le imprese un elemento da tenere in considerazione. Dal mercato arrivano opportunità di investimento che non possono essere assecondate dal solo autofinanziamento e dal sistema bancario", sostiene Paolo Gerardini, vicepresidente di Assolombarda con delega a credito e finanza. (ANSA).