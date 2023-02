Aree urbane, summit Comune-Fimaa Confcommercio piani Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 21 FEB - Un incontro a Firenze per parlare del piano strutturale e operativo del Comune il cui iter, dopo l'approvazione in giunta, procede verso poi quello che sarà il voto in Consiglio comunale, previsto a inizio marzo. Fimaa Confcommercio Firenze, l'associazione a cui aderiscono gli agenti immobiliari fiorentini, ha organizzato il confronto, alla presenza dell'assessore all'urbanistica di Palazzo Vecchio Cecilia Del Re, del direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni e del presidente Fimaa Firenze Arrigo Brandini.

"E' importante avere accanto Fimaa Confcommercio Firenze nella richiesta al governo di non applicare la deregulation - ha dichiarato Del Re -. Altrimenti ci priveremo di strumenti del territorio importanti per dare una visione e uno sviluppo sempre più sostenibile al nostro territorio. Come Comune è fondamentale avere momenti di confronto con gli operatori del territorio: sul piano operativo, dopo il via libera del Consiglio comunale, si apriranno 60 giorni di osservazioni in cui chiunque potrà esprimere il proprio parere".

Il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni ha sottolineato che "è importante cercare di aggirare quel tentativo di produrre una deregulation, questo tipo di attività è pericolosa. Le regole servono". (ANSA).