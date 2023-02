++ Superbonus: Abi-Ance, F24 indispensabile per nodo crediti ++

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Abi e Ance, in vista della del tavolo tecnico annunciato ieri dal ministro dell'Economia in tema di superbonus, ritengono che l'utilizzo degli F24 sia indispensabile per ampliare la capacità di compensazione fiscale e risolvere il problema dei crediti incagliati che sta mettendo in grande difficoltà il sistema delle imprese". Così l'associazione bancaria e quella dei costruttori in una nota congiunta, in cui sottolineano che "occorre una misura tempestiva che consenta immediatamente alle banche di ampliare le capacità di acquisto utilizzando anche una parte dei debiti fiscali raccolti con gli F24". (ANSA).