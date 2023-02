++ Superbonus: Abi-Ance, banche sature, 77 mld crediti totali ++

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - La commissione di inchiesta sulle banche, a fine giugno 2022 ha indicato che "nel biennio 2020-2022, le banche hanno assunto impegni per crediti fiscali pari complessivamente a 76.989.096.317, saturando la loro capacità fiscale". Lo ricordano Abi e Ance in una nota congiunta in cui "ribadiscono che la proposta dell'F24, ha il vantaggio di essere applicabile in tempi molto rapidi, di facile realizzazione e non avrebbe alcun impatto aggiuntivo sulla finanza pubblica". (ANSA).