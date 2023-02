++ Inps: in II semestre 2022 boom certificati malattia, +29,9% +

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Nel secondo semestre dell'anno 2022 sono arrivati nel complesso all'Inps 16,4 milioni di certificati per oltre i tre quarti (77,9%) dal settore privato. Lo rileva l'Inps nell'Osservatorio sulla malattia sottolineando che si registra un aumento rispetto allo stesso periodo del 2021 del 29,9% (+30,4% nel privato, +28,4% nel pubblico). Nel complesso i giorni di malattia chiesti con i certificati arrivati sono stati oltre 78,6 milioni. Per i giorni di malattia l'incremento tendenziale si concentra nel terzo trimestre (+33,3% nel privato, +37,9% nel pubblico) mentre nel quarto l'aumento è dell'1% per il privato e del 7,4% per il pubblico. (ANSA).