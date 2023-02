Welfare: E-R, Taruffi riceve viceministra educazione del Brasile

(ANSA) - BOLOGNA, 20 FEB - Rafforzare l'ormai storica collaborazione tra Regione Emilia-Romagna e Brasile maturata in tanti anni, che ha portato a condividere specifici progetti e mantenere costante il reciproco confronto su tematiche di comune interesse. È l'impegno per il futuro che l'assessore regionale al Welfare e Montagna Igor Taruffi e la viceministra all'Educazione di base del nuovo Governo brasiliano, Kátia Helena Serafina Cruz Schweickard, hanno assunto a seguito di un incontro avvenuto in Regione.

Tra i temi affrontati alcune convergenze tra i due contesti, quello italiano e quello brasiliano, relative alle attuali sfide delle politiche pubbliche universalistiche in campo sanitario.

Tra queste, il rafforzamento dell'assistenza territoriale in una prospettiva comunitaria e internazionale, anche a fronte delle esperienze maturate durante la pandemia. Nell'incontro l'assessore ha voluto tra l'altro sottolineare la vicinanza al nuovo Governo Lula, condividendone le politiche orientate alle riforme sociali e contrasto alla povertà.

L'occasione per la visita istituzionale della ministra in regione è stata la sua presenza a Bologna, dal 20 al 24 febbraio, nell'ambito dei lavori del 14/o Laboratorio Italo-Brasiliano di formazione, ricerca e pratica in Salute collettiva: un evento di cooperazione interistituzionale tra università, enti e servizi sanitari dei due Paesi, avviato a partire dal 2014 su attività di ricerca, formazione e cooperazione. (ANSA).