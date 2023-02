Unicredit: con Sace e Cdp sostiene lo sviluppo di Ama

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - UniCredit, Sace e Cdp sostengono lo sviluppo di Ama, società con sede a San Martino in Rio (Reggio Emilia) specializzata nella produzione e commercializzazione di componenti per veicoli a lenta movimentazione e per il giardinaggio.

Il finanziamento da 10 milioni di euro erogato da UniCredit a favore della capogruppo Ama, che ha visto l'intervento della Garanzia Sace SupportItalia con copertura del 90% e delle risorse Cdp, parte del plafond dedicato alla crescita di imprese Pmi e Mid Cap, è della durata di 6 anni di cui 15 mesi in preammortamento. E' finalizzato a supportare la strategia di crescita del gruppo basata su investimenti volti al rafforzamento ed efficientamento della capacità produttiva e all'ampliamento della gamma prodotti. (ANSA).