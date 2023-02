Ucraina: Legacoop-Conad, donati 7.900 chili di alimentari

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Solidarietà da parte del mondo Conad: a gennaio le cooperative Conad Centro Nord e Conad Nord Ovest hanno promosso una missione umanitaria, patrocinata da Legacoop nazionale, che ha permesso di consegnare direttamente nel territorio ucraino circa 7.900 kg di prodotti alimentari e non, destinati alla popolazione colpita dal conflitto.

Un'iniziativa, sottolinea una nota, di non facile realizzazione, durata oltre dieci giorni, che ha raggiunto il successo sperato grazie a una vera e propria movimentazione di associazioni umanitarie. Il viaggio, infatti, ha visto il coinvolgimento di numerose realtà territoriali che operano a livello internazionale come la Caritas Diocesana che, presso la sede di Lezajsk in Polonia, ha frazionato il carico per agevolare il trasporto della merce e facilitare il passaggio doganale polacco fino all'Ucraina raggiungendo numerose destinazioni; le strutture dei Frati Francescani di Shargorod che hanno distribuito i beni alle famiglie che vivono in situazioni di estrema vulnerabilità anche a causa delle rigide temperature, il razionamento dell'energia elettrica presente nel massimo per sei ore al giorno, e la scarsità di fonti proteiche che aumentano le situazioni cagionevoli di salute; le strutture dei Frati Francescani di Konotop, una città che verte in condizioni estremamente critiche, occupata dall'esercito russo nelle prime fasi del conflitto a soli 80 km, in linea d'aria, dal confine russo e la città di Kharkiv, città che prima della guerra era un importante centro universitario e che ora è in stato di allerta e oggetto di numerosi conflitti. (ANSA).