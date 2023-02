Superbonus:Cna,fare di tutto per svuotare i cassetti fiscali

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Tre le priorità che la confederazione nazionale artigianato (Cna) indicherà al governo oggi, durante l'incontro sui bonus edilizi: la prima è il tema dei crediti fiscali che le imprese non riescono a vendere, per il quale "è necessario attivare qualsiasi strumento per svuotare i cassetti fiscali delle imprese", la seconda priorità è "il caos provocato dall'ultimo decreto del governo che cancella l'opzione della cessione del credito", la terza è "l'avvio di un tavolo per il riordino e la stabilizzazione degli incentivi per l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza degli immobili residenziali anche alla luce della nuova direttiva europea sulla casa".

Cna ribadisce che "l'architrave del sistema è l'opzione della cessione del credito, un meccanismo che consente anche alle famiglie meno abbienti di poter realizzare interventi necessari a ridurre il consumo di energia e quindi a tagliare il costo delle bollette, nonché a mettere in sicurezza le abitazioni contro i rischi terremoto", conclude la confederazione. (ANSA).