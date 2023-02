Superbonus: Confartigianato, positivo l'incontro col governo

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "Un incontro positivo, per risolvere un problema che noi artigiani abbiamo molto a cuore perché abbiamo molte aziende in grande difficoltà. C'è preoccupazione sul tema della cessione dei crediti che è vitale per noi, tante nostre aziende sono drammaticamente in una situazione di estrema difficoltà": lo ha detto il presidente di Confartigianato, Marco Granelli, al termine dell'incontro con il governo. (ANSA).