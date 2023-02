Superbonus: Confapi, più tempo per detrarre, ruolo Eni-Enel

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "Chiederemo come prima proposta che quelle aziende che hanno crediti incagliati e fatto lo sconto in fattura possano portare la possibilità di detrarre i crediti da 4 a 10 anni, darà a molte la possibilità di non perdere i crediti maturati. Poi dei finanziamenti garantiti dallo Stato e la riapertura della cessione dei crediti per un periodo limitato atto ad arrivare all'eventuale cartolarizzazione o agli anticipi dell'f24. Per fare questi anticipi vorremmo che fossero fatti da società partecipate dallo Stato, quindi Enel o Eni che hanno avuto extraprofitti in questi anni e hanno tutta la capienza necessaria". Lo ha detto Cristian Camisa, presidente di Confapi.

arrivando a Palazzo Chigi per il tavolo col governo sul superbonus.

"Comprendiamo le ragioni del governo però porteremo con forza le istanze delle nostre imprese: su 15 miliardi di crediti incagliati, 3 fanno riferimento ad aziende di Confapi", ha precisato. (ANSA).