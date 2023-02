Superbonus: Cna Toscana, dobbiamo trovare una soluzione

(ANSA) - FIRENZE, 20 FEB - "Dobbiamo trovare una soluzione, non possiamo arrivare dalla sera alla mattina a interrompere un circuito che può aver creato dei problemi ma ha reimmesso nell'economia una grandissima fetta di utili". Lo ha affermato Luca Tonini, presidente di Cna Toscana, parlando del nuovo decreto che stoppa la cessione dei crediti per i bonus in edilizia, a margine di un convegno organizzato da Cna Turismo e Commercio nazionale oggi a Firenze.

"In questo momento dobbiamo trovare la soluzione per sbloccare i crediti già nei cassetti fiscali - ha spiegato -, e sono diverse decine di miliardi. Le aziende hanno bisogno di liquidità: quelli sono lavori già fatti, forniture già pagate, materiali pagati, manodopera pagata, e l'impresa non ha incassato un euro, per cui dobbiamo risolvere quella questione, e di conseguenza gradualmente fare i cambiamenti sui bonus, ma soprattutto dobbiamo disincagliare i crediti". (ANSA).