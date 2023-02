Superbonus: Cna Piemonte, intere filiere a rischio

(ANSA) - TORINO, 20 FEB - "Non è bastato tutto ciò che è successo in questi lunghi anni a mettere in ginocchio imprese e cittadini. Troppo forti, troppo resilienti, ci voleva il colpo di grazia". Lo afferma Delio Zanzottera, segretario regionale della Cna Piemonte che parla di intere filiere a rischio. "Così si muore in una lunga agonia. Se si lotta si lotta insieme, si decide insieme, si discute insieme e insieme si trovano soluzioni", osserva.

"In pochi giorni - dice Zanzottera - è stato tutto buttato al vento, tra decisioni dell'Europa sul futuro della filiera dell'auto e quelle scellerate sul comparto dell'edilizia, gli stessi governi che hanno erogato bonus, sostenuto nuove politiche di lavoro, spinto l'innovazione e aiutato la transizione Green, inventato progetti per favorire l'inserimento di nuova forza lavoro, formare occupati e imprenditori e riconvertire intere filiere hanno deciso che è tutto finito dall'oggi al domani. Miliardi spesi in misure pubbliche che hanno sostenuto investimenti di cittadini e imprese per permettere un nuovo slancio dell'economia completamente vaporizzati Ripartire da capo? No grazie, non è più sostenibile". (ANSA).