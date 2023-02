Sicilia: Leanza(Pd), in beneficienza aumento Istat indennità

(ANSA) - PALERMO, 20 FEB - "Ho presentato formale rinuncia scritta in relazione all'adeguamento Istat che ha fatto scattare l'aumento delle indennità di carica per noi deputati all'Ars. La mia richiesta è stata inviata, la scorsa settimana, al segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana e al direttore del servizio di ragioneria di Palazzo dei Normanni".

Lo precisa Calogero Leanza, vicepresidente della Commissione Sanità dell'Ars e parlamentare regionale del Pd.

"Condivido pienamente la questione sollevata dal gruppo al quale appartengo, riguardo il problema di metodo e di merito con il quale è stato fatto passare tale adeguamento", aggiunge. "Al momento, però, è nota l'impossibilità di rinunciare materialmente all'accredito; pertanto, ho già stabilito di devolvere l'intero importo per sostenere azioni di solidarietà nella mia città - conclude - Per ragioni di sensibilità personale reputo che la beneficenza sia azione da compiere in silenzio e senza troppa pubblicità, quindi non ufficializzerò i beneficiari del contributo". (ANSA).