Ocse-G20, via ai nuovi principi di tutela investitori retail

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Dal quadro normativo agli strumenti di vigilanza sugli intermediari, dall'alfabetizzazione all'inclusione finanziaria, dalla trasparenza alla tutela dei beni dei consumatori da frodi o truffe, fino alla tutela della privacy dei consumatori e la gestione e risoluzione di potenziali reclami.

Sono alcuni degli ambiti di applicazione della versione aggiornata degli High-Level Principles on Financial Consumer Protection emanata dalla Task Force Ocse/G20 per la Tutela dei consumatori di prodotti finanziari: una 'soft law' - si legge in una nota della Banca d'Italia - che "stabilisce i requisiti fondamentali cui gli ordinamenti nazionali dovrebbero attenersi per tutelare in modo efficace i consumatori di prodotti e servizi finanziari".

Fra i principi, aggiornati rispetto alla prima versione del 2011 anche alla luce della pandemia e della digitalizzazione, vi è la richiesta di una tutela finanziaria dei consumatori che costituisca "costituire parte integrante" del quadro normativo, regolamentare e di vigilanza; organismi di sorveglianza che siano "ufficialmente responsabili della tutela del consumatore di prodotti finanziari", che cooperino con le autorità di settore, siano investiti dell'autorità necessaria per adempiere i loro mandati e dotati di "competenze, flessibilità, nonché strumenti e poteri adeguati". Ancora, i governi, gli organismi di sorveglianza, i fornitori di servizi finanziari e gli intermediari "dovrebbero cercare di promuovere l'accesso e l'utilizzo di prodotti e servizi finanziari da parte dei consumatori, ove possibile, e di favorire l'inclusività del sistema finanziario" e promuovere alfabetizzazione e consapevolezza finanziaria. Ai fornitori e intermediari di prodotti finanziari, infine, sono richieste trasparenza e corretta informazione ai consumatori, e l'offerta di prodotti "progettati per andare incontro agli interessi e agli obiettivi dei consumatori cui si rivolgono". (ANSA).