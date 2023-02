Nasce Confcooperative Terre d'Emilia, Caramaschi presidente

(ANSA) - MODENA, 20 FEB - È Matteo Caramaschi, imprenditore agricolo 47enne di Reggiolo (in provincia di Reggio Emilia), il primo presidente di Confcooperative Terre d'Emilia, che conta di 640 imprese associale e ha un fatturato pari a 7,8 miliardi di euro. Vicepresidente della latteria sociale Cavecchia, e già presidente di Confcooperative Reggio Emilia, Caramaschi è stato eletto questa mattina a Modena, nell'assemblea costituente della nuova sigla, che nasce dall'integrazione tra le Confcooperative di Bologna, Modena e Reggio Emilia, rappresentando così la più grande realtà territoriale di Confcooperative.

Alla vicepresidenza, Daniele Ravaglia, già vicepresidente di Confcooperative Bologna e presidente del centro servizi alle imprese B.More, e da Carlo Piccinini, presidente di Confcooperative Modena e presidente nazionale della Federazione nazionale delle coop agricole, agroalimentari e della pesca di Confcooperative. Cristian Golinelli e Matteo Manzoni sono stati nominati segretario generale e direttore generale.

"Confcooperative Terre d'Emilia - le prime parole del neo presidente Caramaschi - nasce da tre realtà molto forti e radicate in un territorio che ha visto la cooperazione protagonista di straordinari processi di sviluppo in tutti i settori produttivi e di servizio. Dopo le sofferenze causate dal Covid - aggiunge Caramaschi - che hanno comunque visto la cooperazione in buona tenuta soprattutto sul fronte del lavoro, abbiamo ripreso a crescere, tanto che le prime stime sul fatturato 2022 indicano una crescita del 7% rispetto al 2021.

Oggi puntiamo a rafforzare la voce della cooperazione e i suoi progetti di sviluppo all'insegna di un'imprenditorialità che mira, primariamente, a generare lavoro, equità nella distribuzione della ricchezza, giustizia sociale e nuovi elementi di coesione in una stagione attraversata da troppe lacerazioni sociali". (ANSA).