Marchio 'Maestro Artigiano',Confartigianato, dato a 128 soci

(ANSA) - VENEZIA, 20 FEB - Il Sistema Confartigianato Imprese Veneto è fortemente impegnato nel coinvolgere ed accompagnare i propri associati nel percorso che li porta ad ottenere il riconoscimento di 'Maestro Artigiano' istituito dalla legge regionale 34 del 2018. Un impegno che si traduce in numeri. A fine novembre sono già 128 i nostri soci che hanno ottenuto il riconoscimento del Titolo di Maestro Artigiano su 204 totali (quasi il 63%).

"Il concetto di Maestro Artigiano - osserva il presidente di Confartigianato Imprese Veneto Roberto Boschetto- è sempre stato inscindibilmente legato a quello di relazione; una relazione che si sviluppa all'interno di una bottega e che si basa sulla trasmissione delle competenze e dei mestieri. Un modello che oggi conosce una nuova attualità: nella bottega artigiana così come nei laboratori delle imprese più innovative la differenza la possono fare solo le persone, le competenze e le relazioni".

Positiva, conclude il Presidente, "l'approvazione del logo che è stato presentato ufficialmente oggi. Era molto atteso dai Maestri. Sfoggiarlo sarà motivo di orgoglio e occasione irripetibile per promuovere la vera artigianalità e la competenza". (ANSA).