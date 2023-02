Made in Italy: Salvini, la sostenibilità non sia tagliola

(ANSA) - RHO (MILANO), 20 FEB - "Nel nome della sostenibilità ideologica non si possono tagliare le gambe a settori produttivi che sono tra i più sostenibili al mondo". E' quanto sostiene il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in occasione della visita istituzionale al Micam. "La sostenibilità è fondamentale, però va spiegata e accompagnata, non va imposta come una tagliola - aggiunge Salvini -. "Questo vale per alcune norme che stanno arrivando sulla testa degli italiani, sulla casa, sul cibo, sulle auto e sul trasporto".

