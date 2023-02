Made in Italy: Dorelan apre il primo negozio di materassi a Seul

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Il produttore di materassi Dorelan ha aperto il primo punto vendita a Seul con l'obiettivo di "puntare con decisione su uno dei più grandi Paesi asiatici, caratterizzato da un'economia in salute e da interessanti prospettive di crescita economica". Lo si legge in una nota in cui viene indicato che la Capitale sudcoreana da sola sviluppa circa la metà dell'economia nazionale, la 4/a in Asia e la 10/a nel mondo. Il nuovo negozio si trova nel quartiere di Nonhyeon, dove sono presenti anche i principali concorrenti internazionali.

"Il Made in Italy - spiegano i soci fondatori di B&T Dorelan Diano Tura e Pietro Paolo Bergamasch - è oggi più che mai un modello valoriale apprezzato in tutto il mondo". "L'espansione globale - aggiungono - ci avvicina sempre più alle esigenze dei consumatori, che ci riconoscono la capacità di seguire l'evoluzione dei bisogni relativi al benessere psico-fisico e ci chiedono una presenza radicata nei territori".

Nei mesi scorsi l'azienda di Forlì ha dato vita a Dorelan Korea, joint venture con il distributore locale 'The Home', di cui B&T detiene il 60% del capitale. Obiettivo di Dorelan è creare "ulteriore sviluppo" rispetto ai 6 milioni di euro generati dai 12 negozi collocati all'interno di centri commerciali. Al primo negozio di Seul si affiancheranno entro la fine dell'anno altre due aperture. (ANSA).