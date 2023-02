Fisco: Le Maire avverte, negoziati bloccati su minimum tax

(ANSA) - PARIGI, 20 FEB - I negoziati all'Ocse per una tassazione dei colossi del web sono bloccati a causa dell'opposizione di diversi Paesi, tra cui Usa, Arabia Saudita e India: è quanto deplora il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, prima della riunione ministeriale del G20 questa settimana in India. "Oggi le cose sono bloccate, in particolare, dagli Stati Uniti, l'Arabia Saudita, e l'India. Chiederemo uno sblocco della situazione" ma "le chance di successo sono strette", ha avvertito il numero due del govenro francese invocando una soluzione europea per uscire dallo stallo. (ANSA).