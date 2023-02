Covid: Ocse prepara gli Stati ad affrontare 'prossima crisi'

(ANSA) - PARIGI, 20 FEB - L'Ocse si appresta a pubblicare un rapporto sulla preparazione degli Stati ad una eventuale nuova crisi sanitaria dopo la pandemia legata al coronavirus. "La pandemia da Covid-19 - afferma in una nota l'organismo internazionale con sede a Parigi - ha avuto notevoli conseguenze per le società e i sistemi di salute nell'insieme dell'Ocse e oltre. I sistemi di salute non sono stati sufficientemente resilienti. Investimenti intelligenti e mirati sono necessari per migliorare la salute e fare in modo che il prossimo shock sia meno impattante e meno costoso". Intitolato 'Ready for the Next Crisis? Investing in Health System Resilience' (Pronti per la prossima crisi? Investire in sistemi di salute resilienti), il rapporto che verrà pubblicato il 23 febbraio,riprende gli insegnamenti tratti dalla pandemia e contiene raccomandazioni affinché "la comunità internazionale sia pronta ad affrontare la prossima crisi". Il documento riguarda questioni relative ai sistemi sanitari, in particolare, gli effettivi, la digitalizzazione, la continuità delle cure e la la salute mentale, ma anche altri temi come le cure di lunga durata, le catene di approvvigionamento e la cooperazione internazionale.

(ANSA).