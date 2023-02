Confindustria: a Brescia nasce RetImpresa Lab, per fare sistema

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Nasce a Brescia RetImpresa Lab, il centro di competenze integrate dedicate alle imprese del territorio che vogliono fare rete. Il servizio è stato presentato nella sede di Confindustria Brescia, dopo la riunione del consiglio generale di RetImpresa, l'agenzia nazionale di Confindustria che dal 2009 si occupa dei fenomeni aggregativi e dei contratti di rete.

La nascita del centro RetImpresa Lab anche a Brescia si inserisce in un contesto già particolarmente favorevole alla creazione delle reti: secondo le elaborazioni del Centro Studi di Confindustria Brescia su dati Infocamere, dall'attivazione di tale strumento in provincia di Brescia sono state realizzate 334 reti che coinvolgono complessivamente 729 imprese.

"Nel 2022 abbiamo assistito a un forte incremento delle reti: solo nello scorso anno ne sono state siglate 60 a Brescia, tra reti soggetto e reti contratto", afferma Franco Gussalli Beretta, presidente di Confindustria Brescia. "Abbiamo - aggiunge - più volte ribadito come il futuro dell'imprenditoria sarà caratterizzato dalla necessità di fare sistema".

"Il RetImpresa Lab di Brescia - aggiunge Fabrizio Landi, presidente di RetImpresa - va a rafforzare il network nazionale di Confindustria che fornisce a livello territoriale e nelle principali filiere nazionali servizi su misura alle imprese che intendono insieme accrescere le competenze, la capacità di co-progettazione e la sostenibilità dei propri modelli di business in rete". (ANSA).