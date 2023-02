Confcommercio: Venezia, seconda fase rinnovo delle cariche

(ANSA) - VENEZIA, 20 FEB - Dopo il rinnovo delle associazioni territoriali del Veneziano, nelle settimane scorse, si è avviata la seconda fase del percorso che porterà al rinnovo, per il mandato 2023-2028, del Consiglio Direttivo, Presidenza e Vicepresidenza di Confcommercio Unione metropolitana di Venezia e Provincia di Rovigo.

La scorsa settimana sono stati eletti i presidenti delle cinque associazioni dei cosiddetti "grandi settori", che rappresentano le diverse attività merceologiche - alimentare, non alimentare, turismo, servizi e trasporti - e che insieme ai presidenti delle territoriali siederanno di diritto nel Consiglio, che poi eleggerà il presidente dell'Unione.

Sono stati eletti anche i presidenti del Gruppo Giovani Imprenditori e del Gruppo Terziario Donna, rispettivamente Elena Bordin, con vicepresidente Alessandro Scarpa, e Patrizia Vianello, con vicepresidente Maria Bonaldo.

Gli eletti andranno ad unirsi ai presidenti delle associazioni per costituire il nuovo Consiglio Direttivo che, il 28 febbraio prossimo, eleggerà il presidente dell'Unione, il vicepresidente vicario e i tre vicepresidenti. Questi ultimi andranno infine a comporre la nuova Giunta esecutiva dell'Unione metropolitana, insieme ad alcuni ulteriori componenti, sempre eletti dal Consiglio, per il mandato quinquennale 2023-2028.

