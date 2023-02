Commercio: Cna, rilancio Pmi contro desertificazione città

(ANSA) - FIRENZE, 20 FEB - Marketplace digitali su scala cittadina, affiancamento alle piccole e medie imprese nella ricerca di finanziamenti ed incentivi all'insediamento, defiscalizzazione con aliquote Iva differenziate per i negozi che si trovano in zone a rischio desertificazione: sono alcune delle proposte avanzate da Cna Turismo e Commercio, in un convegno oggi a Firenze, per "arginare la desertificazione commerciale e rilanciare il comparto come elemento fondamentale del tessuto cittadino".

"Oggi in Italia perdiamo 14 aziende al giorno, 5mila all'anno - ha affermato il vicepresidente di Cna Turismo e Commercio Roberto Masi -, a causa della pandemia e del dopo pandemia.

Purtroppo anche il caro-energia chiaramente porterà alla perdita di ulteriori aziende, e l'inflazione è molto alta: sappiamo tutti che questo porterà un aumento dei costi dei prodotti, e sicuramente un calo della domanda degli stessi nelle attività".

Secondo Elisabetta Norfini presidente di Cna Turismo e Commercio Toscana, "anche in questa regione è fortemente necessario un cambiamento di pensiero e di visione. E'necessaria una maggiore 'cultura urbana' tale da consentire che le attività commerciali tornino ad avere un ruolo economico e sociale rilevante mantenendo il rapporto tra luoghi, persone e territori". (ANSA).