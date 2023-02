Cna Toscana, non aumentare la tassa di soggiorno a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 20 FEB - "C'è un dialogo aperto" col Comune di Firenze "che ha già riunito più di una volta le associazioni di categoria: noi ci siamo resi disponibili al dialogo, ma non siamo certo né disponibili a incrementare la tassa di soggiorno, né soddisfatti". Lo ha affermato Luca Tonini, presidente di Cna Toscana, a margine di un convegno organizzato da Cna Turismo e Commercio nazionale oggi proprio a Firenze.

"Se nel momento in cui si riprende - ha proseguito -, in cui c'è una spinta verso il cambiamento e la soluzione di problemi vissuti e ancora non risolti con la pandemia, immediatamente si iniziano a aumentare le tasse, questo diventa un problema notevole. Noi abbiamo semplicemente proposto di avere una normativa speciale sulla tassa di soggiorno per le città d'arte, come ha Roma capitale, in modo che possa calmierare e tenere più bassa la tassa di soggiorno: ma non aumentarla immediatamente, cosa che sarebbe sicuramente un danno, e ricadrebbe ovviamente sulle spalle delle imprese e dei turisti che arrivano a Firenze". (ANSA).