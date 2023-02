Centinaio, chef aiutano export Agroalimentare made in Italy

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "Il sistema agroalimentare italiano è riuscito a realizzare un salto di qualità, diventando un punto di forza nelle esportazioni del nostro Paese in tutto il mondo.

Se questo è stato possibile, è anche grazie al lavoro dei nostri cuochi e dei nostri chef, che non sono solo artisti, ma anche ambasciatori del made in Italy". Lo ha affermato il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio (Lega), in collegamento con i Campionati della cucina italiana organizzati dalla Federazione Italiana Cuochi a Rimini.

"Il nostro sistema agroalimentare esporta sogni in giro per il mondo e questo ci consente di essere scelto ovunque", ha aggiunto Centinaio. "I nostri chef valorizzano i prodotti della tradizione e così permettono ai loro clienti di capire che i componenti della dieta mediterranea, compresi carne e vino, se sono consumati nelle giuste quantità non sono solo ottimi da mangiare, ma li aiutano anche a stare meglio. La ricerca e le nuove tecnologie possono aiutare la produzione, ma il made in Italy sarà sempre legato alla tradizione ed è questo che lo rende salutare e che ci permette di mantenere un'aspettativa di vita maggiore rispetto ad altri Paesi", ha concluso il vicepresidente del Senato. (ANSA).