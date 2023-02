Birra: De Carlo,sconto accise sostiene filiera Made in Italy

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "Sono felice e orgoglioso che l'emendamento al Milleproroghe per lo sconto delle accise sulla birra, che mi vede come primo firmatario, sia stato accolto con soddisfazione dal mondo brassicolo. Si tratta di un importante intervento a sostegno di un settore in crescita, che crede nel Made in Italy e che sempre più vede i giovani avvicinarsi al mondo imprenditoriale con l'apertura di microbirrifici e birrifici artigianali, contribuendo così alla crescita di posti di lavoro e di vera economia". Lo fa sapere il presidente della IX Commissione - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, Luca De Carlo, commentando i dati presentati in occasione del "Beer&Food Attraction" di Rimini. Negli ultimi dieci anni sono triplicati i birrifici artigianali, arrivati a sfiorare quota 1.100. "Sono realtà che puntano sui prodotti dell'agricoltura nazionale, dal luppolo all'orzo", commenta De Carlo, nel precisare che "l'emendamento che prevede lo sconto sulle accise è un aiuto al mondo brassicolo, ma diventa fondamentale anche per aiutare tutta quella filiera produttiva agroalimentare legata alla produzione di birra che è cresciuta e si è sviluppata in questi anni"..

